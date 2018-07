0 SHARES Delen Tweet

PSV heeft zich een goede dienst bewezen met het oog op de toekomst. Het grote talent Cody Gakpo heeft namelijk een contract voor vier seizoenen ondertekend met een optie voor nog een seizoen.

Dat is een beloning voor een topjaar, waarin Gakpo debuteerde in de hoofdmacht tegen Feyenoord en later ook definitief overgeheveld werd door coach Phillip Cocu. “Het is een ontzettend mooi jaar geweest waarin er veel is gebeurd. Maar er komt nog heel veel meer aan en daar richt ik me op dit moment op”, reageert de negentienjarige flankspeler.