0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft haar tweede aanwinst van het seizoen gepresenteerd. De Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra komt namelijk naar Rotterdam waar hij een contract voor drie seizoenen heeft ondertekend. Hij komt over van Once Caldas. Feyenoord beschikt bovendien over een optie om nog met twee extra seizoenen te verlengen.

De bekerwinnaar stelt zijn nieuwe aanvaller voor: ‘Sinesterra heeft in diverse jeugdelftallen van Colombia gespeeld en werd al langere tijd intensief gevolgd door de scouting van Feyenoord. De formele afhandeling van de overgang, waaronder de aanvraag van de tewerkstellingsvergunning, zal nog enige tijd in beslag nemen. Hierdoor is niet precies aan te geven wanneer de buitenspeler definitief kan aansluiten bij de selectie en speelgerechtigd is.’