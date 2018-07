0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord haalde tot dus met Yassin Ayoub en Luis Sinisterra twee nieuwe spelers binnen. Ook zijn ze nog bezig met het losweken van Jordy Clasie. Hij staat onder contract bij het Engelse Southampton.

Van geel tegenover de camera van RTV Rijnmond: “Jordy Clasie is natuurlijk een fantastische speler, echt een kind van de club. Als hij aangeeft dat hij een terugkeer wel ziet zitten moet je daar altijd voor open staan. We houden altijd goed contact met de mensen die hier vertrekken. Als die jongens aangeven terug te willen keren staan wij daar op voorhand altijd voor open.”

Over Nicolai Jörgensen zegt Van Geel: “Hij had in januari al weg gekund, maar wij vinden het een totaal gebrek aan ambitie als je een van je beste spelers halverwege het seizoen verkoopt. Daarmee geef je een heel slecht signaal af naar je spelers en het legioen. Bij een financieel gezond Feyenoord is het echt niet nodig om Jörgensen zomaar te verkopen en ik heb dan ook geen spijt dat we dat niet gedaan hebben.”