0 SHARES Delen Tweet

De Franse grootmacht Paris Saint-Germain heeft een sterkhouder van Ajax in het vizier. Ze willen namelijk een flinke zak geld overmaken naar de Amsterdammers om Frenkie de Jong te kunnen inlijven. Ze hebben hierin wel concurrentie van FC Barcelona.

Naar verluidt heeft de zaakwaarnemer van de jonge spelmaker al met vertegenwoordigers van beide clubs gesproken. De landskampioen van LaLiga houdt de Ajacied sportief gezien een heel mooi plaatje voor (samenspelen met Lionel Messi), maar de grote concurrent uit de Ligue 1 beschikt over geld als water. Voor de Amsterdamse Eredivisie-topclub kan het voorstel uit Frankrijk dan ook vele malen aantrekkelijker zijn. Barça hikt immers aan tegen de vraagprijs van directeur spelerszaken Marc Overmars.

Volgens de Franse roddelmedia is Paris Saint-Germain wel bereid om 50 miljoen euro over te maken op de rekening van Ajax, waar Barcelona allerlei constructies probeert te bedenken om tot een akkoord te komen. Het is natuurlijk de vraag of de Amsterdammers hun pareltje überhaupt laten gaan, maar als er groen licht gegeven wordt lijkt Parijs wat aantrekkelijker.