Waar Ajax met gemak miljoenen uitgeeft aan transfers ziet het er bij Feyenoord heel anders uit. De Rotterdammers haalde tot dusver alleen Yassine Ayoub transfervrij op bij FC Utrecht en haalde een Colombiaanse aanvaller van Once Caldas.

Collega Marc Overmars sprak uit dat hij op die manier ‘het Bayern München van Nederland’ wil creëren in Amsterdam. “Dat had ik wel verwacht, eerlijk gezegd. De mogelijkheden die Ajax heeft ten opzichte van de concurrenten kan je wel vergelijken met Bayern München. Het is hun goed recht om dat te zeggen. Ik begrijp het eerlijk gezegd ook wel: als je vier jaar geen enkele prijs pakt, zet je alles op alles om iets te bewerkstelligen.”

Van Geel is dan ook niet geschrokken, vertelt hij aan de NOS. “Nee, als ze dat kunnen, moeten ze dat doen. Iedere club heeft daar zijn eigen verantwoording in. Als je naar de situatie kijkt, begrijp ik het wel.”