0 SHARES Delen Tweet

Het is geen geheim dat Feyenoord grote interesse heeft in het terughalen van Jordy Clasie maar dat lijkt een erg lastige kwestie te worden. Feyenoord wil de kleine middenvelder deze zomer terughalen naar De Kuip. Clasie zelf ziet dat ook helemaal zitten, maar Southampton is minder happig om hem te laten gaan. In 2015 betaalden de Engelsen immers nog 10 tot 12 miljoen euro voor de toenmalig Oranje-international en dat bedrag hoopt de clubleiding deze zomer terug te verdienen.

Een soortgelijk bedrag lijkt lastig te realiseren gelet op zijn geringe bijdrage in de voorbije jaren. Club Brugge huurde de oud-Feyenoorder vorig seizoen, maar ook de Belgische topclub besloot af te zien van een definitieve deal. Toch meldt The Daily Mirror dat Southampton gaat proberen om er zo’n hoog mogelijke prijs uit te slepen en dat lijkt Feyenoord voorlopig kansloos te maken.