0 SHARES Delen Tweet

AS Roma heeft interesse om David Neres over te nemen van Ajax. De Amsterdammers zouden inmiddels hun vraagprijs hebben verteld.

Het doorgaans goed ingevoerde La Gazzetta dello Sport meldt in een uitgebreid artikel dat Ajax bij een bod van 50 miljoen euro bereid is om te onderhandelen over Neres. AS Roma zoekt naar een nieuwe vleugelspits nadat de komst van Malcom op het laatste moment afketste, terwijl er al een akkoord lag met Girondins Bordeaux over een transfersom van ruim 40 miljoen euro.

Neres is het belangrijkste alternatief voor Malcom en ziet een transfer zelf wel zitten. Eerder deze zomer boorde Ajax de buitenspeler een transfer naar Borussia Dortmund door de neus en dat schoot in het verkeerde keelgat bij Neres, die hoopt dat technisch directeur Marc Overmars nu wel het gesprek wil aangaan. Dat zal echter alles te maken hebben met het bod dat Roma gaat doen.