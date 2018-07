0 SHARES Delen Tweet

Het Italiaanse AS Roma lijkt geen genoeg te kunnen krijgen van spelers van Ajax. Eerder al werd Justin Kluivert overgenomen en waren ze ver met Hakim Ziyech. Van die optie zijn ze nu afgestapt maar ze hebben nog wel een andere Ajacied in het vizier.

Het gaat om David Neres waar de Amsterdammers 50 miljoen euro voor verlangen. Roma schat zijn transferwaarde echter lager in en kan volgens Mediaset een openingsbod van 35 miljoen euro verwachten. Naar alle waarschijnlijkheid zal directeur spelerszaken Marc Overmars dit niet accepteren.

De beleidsbepaler liet in een eerder stadium weten over de veelbelovende voetballers van de Amsterdammers en de massale interesse: “Ik ben duidelijk geweest. Not for sale. En dat heb ik naar alle partijen toe gecommuniceerd.” Geld is geen thema voor Ajax, de club wil in het aankomende voetbalseizoen eindelijk weer eens kampioen worden en successen bieden in Europa.