0 SHARES Delen Tweet

Deze zomer keerde verdediger Calvin Verdonk terug op het oude nest bij Feyenoord. De afgelopen periode speelde hij op huurbasis voor PEC Zwolle. In een gesprek met Voetbalprimeur laat hij weten veel zin te hebben in het nieuwe seizoen.

“Wij zijn klaar voor dit seizoen”, reageert Verdonk. “Veel spelers van vorig seizoen zijn gebleven, dat is een voordeel. Op de trainingen waren we gelijk goed op elkaar ingespeeld en we hebben een paar nieuwe spelers erbij. Die zijn hartstikke goed.”

Volgens Verdonk hoeft Martin van Geel niet meer te speuren naar spelers op de transfermarkt. “Alles is dubbel bezet nu, ik denk dat wij geen versterkingen meer nodig hebben. Ik denk dat dit Feyenoord klaar is om te gaan strijden met Ajax”, aldus de vleugelverdediger.