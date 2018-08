0 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona had gisteren liever gezien dat Ajax niet had doorgegaan in de Champions League. Bij verlies hadden ze naamelijk een serieuze poging gewaagd om Frenkie de Jong over te nemen van de Amsterdammers.

Ajax zal in ieder geval willen wachten tot de tweede wedstrijd tegen Standard Luik. Die staat gepland op 14 augustus aanstaande. En bij uitschakeling van de Belgen wacht nóg een Europees tweeluik, de laatste alvorens een CL-ticket mogelijk binnen gehaald is.

De Jong zelf zei onlangs al tegen FOX Sports: “In principe is het de bedoeling dat ik blijf.” Met ‘in principe’ schept De Jong toch enige scepsis. Maar voegt hij toe: “Als ik nu zeg dat ik zeker blijf en ik vertrek alsnog, dan zegt iedereen: hij zei toch dat hij zou blijven? Het is gewoon het voetbal. Het kan elke week of eigenlijk elke dag veranderen.”