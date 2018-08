0 SHARES Delen Tweet

PSV hoopt zich op korte termijn te versterken met middenvelder Erick Gutierrez. Zelf zou hij ook graag de overstap willen maken naar de Eindhovenaren.

Het Eindhovens Dagblad schrijft over de stand van zaken: “PSV is achter de schermen al maanden bezig om de middelste linie van een extra impuls te voorzien. Topkandidaat is de Mexicaan Érick Gutiérrez, die ook bij de WK-selectie van zijn land zat. Hij wil zelf niets liever dan zo snel mogelijk naar Eindhoven verhuizen. PSV komt er met Gutiérrez wel uit, maar zijn club Pachuca CF houdt vooralsnog vast aan een vraagprijs van tussen de 10 en 15 miljoen euro. In Eindhoven leeft de gedachte dat daar de komende weken nog wel wat miljoenen af gaan, als de transferdeadline van 31 augustus in zicht komt.”

De krant gaat verder: “Gebeurt dat niet, dan schakelt de club door naar alternatieven. Ondertussen wil PSV ook nog de 26-jarige Trent Sainsbury aan de selectie toevoegen. De Australiër kan meerwaarde hebben bij een vertrek van verdediger Nicolas Isimat-Mirin. Het Turkse Besiktas heeft zich onlangs bij de zaakwaarnemer van de Fransman gemeld en heeft interesse om hem over te nemen.”