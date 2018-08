0 SHARES Delen Tweet

Mocht David Neres vertrekken bij Ajax dan hebben de Amsterdammers zijn opvolger al in het vizier. Het moet het Braziliaanse toptalent Pedrinho dan worden. Dit weet het medium La Romanista te melden.

Ajax heeft al contact gehad met diens zaakwaarnemer Will Dantas, en is bereid 20 miljoen euro over te maken naar Corinthians.

Dantas, die samen met Giuliano Bertolucci 30 procent van de transferrechten van het talent bezit, vertelde onlangs al aan Radio Bandeirantes: “Ajax heeft inderdaad met hem gepraat en zelfs een bod uitgebracht, maar dat was veel te laag. Corinthians wilde niet eens praten.” Nu zou de aanbieding vanuit de Eredivisie-recordkampioen dus toch fiks verhoogd zijn. Wordt vervolgd..