Als er één speler is die indruk weet te maken in de Eredivisie is het wel Matthijs de Ligt. Op zijn 19de jaar is hij zelfs al aanvoerder van Ajax. Analist Kenneth Perez vraag zich dan ook af hoelang hij nog houdbaar is voor de Amsterdammers.

Bij FOX Sports stelt hij namelijk: “Ik ben verliefd op De Ligt. Echt, als ik zit te kijken… Hij is net negentien geworden en aanvoerder. Ik vind het echt zo’n heerlijke voetballer. Buitenlandse clubs die in Nederland willen shoppen, komen heel snel bij hem uit. Hij is fysiek sterk, mentaal weerbaar en gaat erin als een beer. En hij is ook nog slim. Ik ben helemaal gek op De Ligt.”

Gertjan Verbeek is het wel eens met Pérez en ziet dat de Ajacied een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Je ziet dat hij het afgelopen anderhalf jaar ongelooflijk aan kracht heeft gewonnen. Hij is veel wendbaarder dan hij was.”