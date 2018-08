0 SHARES Delen Tweet

Juventus is overtuigt van de kwaliteiten van een jeugdspits van PSV. Volgens Voetbal International gaat het om Joël Piroe (19).

“Het is niet de eerste keer dat er voor Piroe interesse is vanuit het buitenland. Twee jaar geleden was dat ook al het geval. Destijds koos de jeugdinternational ervoor zijn eerste profcontract te tekenen bij PSV, waar hij nog voor een jaar vastligt. Piroe sprak destijds de ambitie uit dat hij binnen twee jaar zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren wilde maken”, klinkt het.

“Dat is er nog niet van gekomen. De voormalig speler van NEC en Feyenoord kwam wel zeventien keer uit voor Jong PSV (twee goals). Aangezien er in de A-selectie van PSV met Luuk de Jong en Maxi Romero al twee geduchte concurrenten rondlopen, is de kans op een doorbraak op korte termijn niet groot. Bij de beloften van trainer Dennis Haar is Piroe dit seizoen wel de beoogde eerste spits”, aldus VI.