Volgens eigen zeggen is de kans groot dat Frenkie de Jong dit seizoen trouw blijft aan Ajax. Vrijwel dagelijks wordt hij in verband gebracht met FC Barcelona.

“In het begin was het nog wel leuk. Je kan het wel gaan ontkennen, maar als Barcelona interesse heeft, streelt dat iedere voetballer denk ik. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van ‘daar komen ze weer’ en gaan ze ook verhalen verzinnen. Dan hoeft het voor mij ook niet meer,” aldus de middenvelder.

Hoe concreet de interesse van de kampioen van Spanje is, kon hij niet aangeven. “In principe blijf ik ook, maar dat kan ik niet zeggen. Misschien komt er over een paar dagen wel een club die een absurd bedrag biedt en dan zegt Ajax ook dat ik mag vertrekken. Je weet nooit hoe het loopt en je kan het niet voorspellen in het voetbal, maar de kans is heel groot dat ik bij Ajax blijf.”

De laatste geruchten zijn dat De Jong bij Ajax blijft als de groepsfase van de Champions League gehaald wordt, maar dat hij direct naar Barcelona vertrekt als het de club niet zou lukken. Hier is echter niets van waar. “Dat is echt uit de lucht gegrepen,” zo zei De Jong.