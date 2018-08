0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft een oogje op de Duitse jeugdinternational Görkem Saglam. Dit weet het Duitse Fussballtransfers te melden.

De 20-jarige Duitse international speelt momenteel voor VfL Bochum, maar komt daar nauwelijks aan spelen toe. Naast Feyenoord zou ook Juventus interesse hebben in de middenvelder, al zou hij in Turijn in het belofteteam moeten gaan spelen.

Saglam heeft nog een contract tot de zomer van 2020 in Bochum nadat hij in juni nog een nieuw contract tekende. Naast de Duitse nationaliteit heeft hij ook de beschikking over een Turks paspoort.