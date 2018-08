De Ligt maakt de laatste tijd weer veel indruk bij de Amsterdammers en wordt op een gegeven moment natuurlijk onhoudbaar voor directeur spelerszaken Marc Overmars. De jonge international van het Nederlands elftal moet minimaal 65 miljoen euro kosten, maar dat is een geldbedrag dat Liverpool wel in kas heeft…

Kijk hieronder naar reacties van fans via Twitter.

Matthijs de Ligt. The future partner of Virgil van Dijk, please. #LFC

I’ll be so disappointed in #LFC if they’re not in for De Ligt when he leaves Ajax.

As if he wouldn’t want to come play alongside his nations captain week in week out. Wowzas. #DeLigt

