0 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat Ajax een groot talent uit haar jeugdopleiding gaat verliezen. Ki-Jana Hoever lijkt namelijk te gaan kiezen voor een vertrek naar Liverpool. Dit weet het medium The Liverpool Echo te melden. Ook Chelsea en Manchester United zaten achter hem aan.

Eerder deze week meldde Ajax Showtime dat de jeugdinternational had besloten om zijn heil buiten Amsterdam te zoeken. Hoever heeft de afgelopen tijd al meegetraind met het Onder 18-team van Liverpool. Ook heeft hij een persoonlijk onderhoud gehad met manager Jürgen Klopp, die de back ervan overtuigd heeft om voor Liverpool te kiezen.

De verliezend Champions League-finalist hoeft alleen maar een bescheiden opleidingsvergoeding te betalen aan Ajax, dat ‘devastated’ is over het vertrek van de talentvolle Hoever. Volgens The Liverpool Echo hoopt de verdediger in de voetsporen van Trent Alexander-Arnold te treden. De door Liverpool opgeleide back kreeg zijn kans in het eerste elftal en heeft op negentienjarige leeftijd al een Champions League-finale en een WK op zijn naam staan.