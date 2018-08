0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord wacht met smacht op de terugkeer van spits Nicolai Jorgensen. Toch is zullen de Rotterdammers nog langer op hem moeten wachten.

Jörgensen meldde zich deze zomer, na zijn deelname aan het WK met Denemarken, geblesseerd in De Kuip. De spits verwacht volgende week voorzichtig de training te hervatten, vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond. Een daadwerkelijk rentree is echter nog ver weg. Aan RTV Rijnmond laat Jörgensen weten dat dat ‘nog wel even gaat duren’.

Een prognose durfde Jörgensen nog niet te geven, maar duidelijk is dat Feyenoord de komende weken nog niet op hem hoeft te rekenen. Slecht nieuws, want zijn vervanger Robin van Persie is totaal uit vorm en wacht nog op zijn eerste doelpunt van het seizoen. Donderdag tegen Trencín faalde Van Persie meerdere malen opzichtig in de afronding.