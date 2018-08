0 SHARES Delen Tweet

Ajax hoopt haar selectie in stand te houden maar het medium Sport meldt dat FC Barcelona toch nog een poging gaat wagen voor Frenkie de Jong.

Coach Ernesto Valverde van de Catalanen zou achter de schermen aangegeven hebben dat hij toch echt nog een nieuwe middenvelder nodig heeft en volgens het bovengenoemde dagblad trekt technisch directeur Eric Ábidal daarom naar de Johan Cruijff ArenA met een ultieme aanbieding. Het valt te verwachten dat de grootmacht bereid is om het transferrecord van Ajax én de Eredivisie te breken, want eerder werd er al een bod uitgebracht van 50 miljoen euro voor de diensten van De Jong… dat naar de prullenbak verwezen werd.

In Spanje denkt men dat het een goede mogelijkheid is dat De Jong naar Barcelona verhuist… als Ajax in de laatste voorronde van de Champions League uitgeschakeld wordt door Dinamo Kiev. Het duel in Oekraïne wordt gespeeld op 28 augustus en dat betekent dat we hoe dan ook van doen zullen hebben met een last-minute transfer.