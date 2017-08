6 SHARES Delen Tweet

Het had zomaar gekund dat Henk Veerman deze zomer de overstap had gemaakt naar Ajax of PSV. Beide clubs wilden hem inlijven als de eerste spits zou vertrekken. In het geval van Ajax en PSV zijn dit Kasper Dolberg en Luuk de Jong.

Dit weet het medium Omroep Fryslan te melden. Ondertussen heeft hij bij sc Heerenveen nog steeds geen basisplek. Hij lijkt nu af te stevenen op een transfer naar Willem II.