Mocht Matthijs de Ligt op termijn vertrekken bij Ajax dan zien de Amsterdammers Matt Miazga zijn potentiele vervanger. Laatstgenoemde wordt dit seizoen door Vitesse gehuurd van de Londense grootmacht Chelsea.

Volgens het Amerikaanse medium ESPN is de interesse van Ajax voor Matt Miazga van Chelsea méér dan serieus te noemen. Er wordt dan ook gefluisterd dat de verdediger die momenteel voor Vitesse uitkomt op huurbasis in de Johan Cruijff ArenA de vervanger moet worden van De Ligt, die in de zomer van 2018 voor een vertrek zou kiezen. Naar verluidt moet Ajax ongeveer 7 tot 9 miljoen euro aftikken voor de Amerikaan.