0 SHARES Delen Tweet

Het Engelse Wolverhampton Wanderers heeft concrete interesse in Feyenoord spits Nicolai Jorgensen en PSV-spits Jurgen Locadia. Ze staan momenteel bovenaan in de Championship en lijken over een dikke portemonnee te beschikken.

Eerder konden we lezen dat de Engelsen 20,1 miljoen euro over zouden hebben voor Jörgensen, maar klaarblijkelijk is de club ook Jürgen Locadia van PSV niet vergeten. De aanvaller van de koploper van de Nederlandse competitie was in de zomer dicht bij een transfer naar Wolverhampton en staat nog steeds in de belangstelling van het team. Volgens HITC denken de Wolves wel dat de PSV’er wat minder waard is dan zijn tegenhanger bij Feyenoord: men zou ongeveer 12 tot 15 miljoen euro voor hem overhebben.