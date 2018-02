0 SHARES Delen Tweet

Michiel Kramer is een vrij man nadat zijn contract bij Feyenoord is ontbonden. Hij sprak met ADO Den Haag en Sparta maar tot een samenwerking kwam het niet.

De Engelse media schrijven dat Sheffield Wednesday nu besloten heeft om Kramer een aanbieding te doen. De desbetreffende ploeg staat momenteel zeventiende in de Championship en kan wel wat scorend vermogen gebruiken. Het is echter niet bekend of de spits überhaupt openstaat voor een transfer naar het tweede niveau van Engeland. Bolton Wanderers kreeg immers nul op het rekest van de voormalige Feyenoorder.