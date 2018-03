6 SHARES Delen Tweet

PSV heeft grote interesse om een speler van Ajax binnen te halen voor het volgende seizoen. Het gaat om Nick Viergever die bij Ajax op het tweede plan is beland.

Het Eindhovens Dagblad bericht op vrijdagmorgen: “Bij de club leeft al ruim een jaar de wens om de defensie te versterken. Afgelopen week dook in dat kader opnieuw de naam van Nick Viergever (28) op. Een ervaren Eredivisie-speler, die vier jaar geleden ook al op het lijstje van directeur voetbalzaken Marcel Brands van PSV stond. Destijds kon Viergever kiezen uit meerdere aanbiedingen en tekende hij een vierjarig contract bij concurrent Ajax. Die verbintenis is over drie maanden afgelopen en het ligt niet in de lijn der verwachting dat er een verlenging plaatsvindt.”

De regiokrant gaat verder: “Dat maakt de handtekening van de momenteel na een revalidatie nog niet inzetbare Viergever interessant voor andere clubs, waarvan PSV er één is. De Eindhovenaren hebben al in de winterstop bij Viergever aangegeven hem als een optie voor PSV te zien. Er is echter niets ondertekend, waardoor er zeker nog een mogelijkheid is dat hij komend seizoen niet in PSV-shirt te zien is. Een buitenlandse club zou hem dus nog kunnen wegkapen. Onder meer het Duitse Werder Bremen toonde afgelopen winter nog belangstelling voor Viergever.”