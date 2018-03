1 SHARES Delen Tweet

Al enige tijd zit FC Barcelona achter de diensten aan van Matthijs de Ligt. Mocht ze hem willen overnemen van Ajax dan zal er flink betaald moeten worden. Zelf dachten ze met 40 miljoen hem binnen te kunnen halen maar de Amsterdammers willen 60 miljoen vangen voor hun captain.

Volgens het Spaanse Sport is de deal tussen FC Barcelona en Ajax voor Matthijs de Ligt voortijdig afgeketst door een eis van de mandekker zelf. Hij wilde een garantie tot speeltijd, maar de Catalaanse club gaat die niet geven omdat zij met Samuel Umtiti en Gerard Piqué ook nog topspelers in huis hebben. Camp Nou is dus ver weg voor de Ajacied.