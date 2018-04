2 SHARES Delen Tweet

Steven Berghuis is bij Feyenoord in het bezit van een contract tot medio 2021. De vraag is of hij deze ook gaat uitdienen.

“Op dat moment wilde ik vooral heel graag naar Feyenoord, haha. Dat is gelukt en daar ben ik nog steeds heel blij mee. Ik laat het nu gewoon op me afkomen. Ik ben lekker aan het voetballen en de rest zien we vanzelf wel”, reageert de linkspoot bij RTV Rijnmond.

“Ik heb geen idee, ik weet het echt niet. Het is moeilijk voor mij om daar iets over te zeggen want er speelt nu niets.” Wat hij wel weet, is dat het volgend jaar beter moet bij Feyenoord. “Ik zie zeker perspectief, maar het moet in de competitie wel beter dan dit seizoen. Dat heb ik al vaker gezegd. Ik kan het nu wel nog een keer zeggen, maar dat heeft geen zin. Iedereen binnen de club weet het.”