Luis Suarez is al aardig op leeftijd en dus moet FC Barcelona gaan uitkijken naar een potentiele vervanger. Zelf heeft hij daar wel een idee over. Hij is namelijk onder de indruk geraakt van PSV’er Hirving Lozano. Dit weet het medium Don Balon te melden.

De Mexicaanse buitenspeler werd in de afgelopen zomer op de kop getikt door technisch manager Marcel Brands bij CF Pachuca, maar zou zeer binnenkort al kunnen vertrekken. Maakt hij indruk op het aankomende wereldkampioenschap in Rusland, dan zullen de miljoenenbiedingen PSV hoogstwaarschijnlijk om de oren vliegen.

Het is niet bekend wat voor vraagprijs de Eindhovenaren precies in gedachten hebben voor hun smaakmaker. De bovengenoemde bron rept van een mogelijk transferbedrag van 35 miljoen euro, maar dat is natuurlijk wat aan de lage kant. Veel waarschijnlijker is het dat Lozano de duurste PSV’er aller tijden wordt. Op dit moment is Memphis Depay dat nog, die voor 35 miljoen euro naar Manchester United transferereerde.