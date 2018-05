3 SHARES Delen Tweet

Een middenvelder van Feyenoord staat in de belangstelling van een club uit de Primera Division. Volgens het medium ESPN gaat het om Valencia die interesse heeft in de Peruviaan Renato Tapia.

Valencia gaat de komende periode bekijken of de middenvelder daadwerkelijk in aanmerking komt voor een transfer naar La Liga. De Spanjaarden weten dat Tapia een belangrijke schakel is in de nationale ploeg van Peru, dat deze zomer op het WK actief is. Een goede eindronde zou kunnen leiden tot concrete interesse.

Bij Feyenoord is Tapia (22) opvallend genoeg niet onomstreden. De oud-speler van FC Twente speelde weliswaar een grote hoeveelheid wedstrijden, maar een vaste basisplaats zat er niet in. Bovendien werd hij noodgedwongen een deel van het seizoen in de achterhoede opgesteld.