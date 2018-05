4 SHARES Delen Tweet

Het beloofd een drukke transferzomer te worden voor Feyenoord. Naar verluidt heeft technisch directeur Martin van Geel alvast een belletje binnen van Newcastle United omtrend Nicolai Jorgensen. In de winter probeerde ze hem al te halen maar kregen toen nul op het rekest van de Rotterdammers.

Oefenmeester Rafa Benitez is echter dusdanig onder de indruk van de international van het Deense nationale team dat hij zijn club de opdracht heeft gegeven om zich nog een keer in de havenstad van Nederland te melden. Het niet bekend hoeveel Newcastle precies overheeft voor zijn transferdoelwit, maar het lijkt waarschijnlijk dat Jörgensen de duurste Feyenoorder ooit wordt.

Dat record staat nu nog op naam van Dirk Kuyt, die voor ongeveer 20 miljoen euro van Rotterdam naar het Anfield Road van Liverpool vertrok. Er is Newcastle veel aan gelegen om de Jörgensen-deal tijdig af te ronden, want de Deen gaat natuurlijk naar het wereldkampioenschap. Scoort hij een paar keer in Rusland, dan is hij zo weer een paar miljoentjes meer waard.