Clubs die Justin Kluivert willen overnemen van Ajax zullen diep in de buidel moeten tasten. Naar verluidt vragen de Amsterdammers maar liefst 30 miljoen euro voor hem. Dit weet het Italiaanse Dailynews24 te melden.

Ondanks dat de jonge vleugelaanvaller nog maar een contract voor een jaar heeft en hij deze niet wil verlengen, wil Ajax hem alleen voor de absolute hoofdprijs laten gaan.

AS Roma is volgens het Italiaanse medium nadrukkelijk geïnteresseerd in Kluivert.