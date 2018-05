5 SHARES Delen Tweet

Nicolai Jorgensen weet wat hij wilt volgend seizoen. Hij wil graag de overstap maken naar een andere club. Dit weet het Deense medium Bold.dk. te melden.

“Ik wil graag verder en ik denk dat nu het juiste moment is. Het plan was dat ik me twee jaar zou ontwikkelen bij Feyenoord, dat heb ik gedaan. Maar het is niet zo dat ik de deur nu achter me dichttrek bij Feyenoord. Mijn vrouw en ik zijn gelukkig in Rotterdam”, benadrukt Jörgensen.

Dit seizoen kwam hij tot 10 goals: een stuk minder dan de 21 van een jaar eerder. “Er is veel gebeurd. Persoonlijke problemen en een transfer die niet doorging. Dit zorgde voor wat ergernissen die ik niet eerder voelde. Het duurde even voordat ik weer opgekrabbeld was, maar dat lukte en ik eindigde het seizoen sterk door in de bekerfinale te scoren.”

De Deen, die nog tot medio 2021 vastligt in Rotterdam, prefereert Engeland. “De Premier League is de grootste uitdaging voor voetballers. Het tempo ligt er ontzettend hoog en het lijkt me leuk om in die competitie te spelen op een dag.”