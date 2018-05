0 SHARES Delen Tweet

Volgens diverse Turkse media zou Feyenoord een bod van vijf miljoen euro hebben neergelegd voor een speler van Oranje. Eerder zou Jeremain Lens al in de belangstelling staan maar het medium Sabah doet er nog een schepje bovenop.

De bron meldt namelijk op donderdagochtend dat de KNVB-bekerwinnaar een aanbieding neergelegd zou hebben bij Ryan Babel. De oud-Ajacied werd nog niet zo heel lang geleden compleet afgeschreven, maar is in de afgelopen paar seizoenen behoorlijk tot leven gekomen. Zijn werkgever Besiktas zou de eerste poging van technisch directeur Martin van Geel daarom ook afgewimpeld hebben, al denkt men in Turkije dat het nog steeds mogelijk is dat Babel naar De Kuip vertrekt.

Eerder schreef men dus al iets soortgelijks over Lens. De vleugelspits ging een jaartje geleden voor ongeveer 4 miljoen euro van het Engelse Sunderland naar de Vodafone Arena, maar verwerd al snel tot een vaste wisselspeler. Het is niet ondenkbaar dat de 30-jarige aanvaller vertrekt bij Besiktas.