Het ziet ernaar uit dat Ajax na de zomer verder moet zonder vleugelaanvaller Justin Kluivert. Hij houdt namelijk wel heel scherp de verrichtingen in de gaten van AS Roma.

Oplettende supporters kwamen opeens een like van de vleugelspits tegen. Gisteren legde AS Roma de talentvolle middenvelder Ante Coric vast en zijn komst werd onder andere aangekondigd op Instagram. Kluivert en de Kroaat kennen elkaar niet, maar desondanks liet de jonge Oranje-kandidaat dus een vind-ik-leuk achter bij het bericht van de nummer drie van de Italiaanse competitie. Daar lijkt geen andere reden voor te zijn dan dat de Ajacied na de zomer samen gaat spelen met Coric.

Kluivert en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zijn er inmiddels wel uit met de clubleiding in het Stadio Olimpico. De Nederlander wil maar al te graag zijn handtekening onder een vijfjarig contract zetten, ter waarde van 1,5 miljoen euro per seizoen. Ajax ligt vooralsnog echter in de weg: de Amsterdammers vragen 20 tot 30 miljoen euro voor hun speler.