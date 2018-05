0 SHARES Delen Tweet

Morgen begint Marcel Brands bij zijn nieuwe baan bij Everton. De laatste periode heeft hij het nog pittig druk gehad bij PSV omtrend diverse transferzaken.

Voor Luuk de Jong is interesse van Club América uit Mexico. “Maar voor PSV is het te hopen dat Luuk blijft. Als de club de Champions League ingaat en weer om de titel moet spelen, is Luuk heel belangrijk”, vertelt Brands in gesprek met Voetbal International.

“Je weet wat je aan hem hebt, vandaar dat hij zijn contract met één jaar kan verlengen. Als hij toch gaat, zal PSV een spits huren op die positie.”