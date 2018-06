0 SHARES Delen Tweet

PSV heeft linksback Kenneth Paal voor komend seizoen verhuurd aan PEC Zwolle. Ook hebben ze een optie tot koop op hem bedongen.

Paal kwam afgelopen seizoen tot vijf wedstrijden in de Eredivisie, waarvan vier in de basis. Bovendien speelde hij elf keer met Jong PSV mee in de Jupiler League.