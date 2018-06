0 SHARES Delen Tweet

De transfer van Lisandro Magallan naar Ajax leek al helemaal in kannen en kruiken maar toch is hij nog geen speler van Ajax. Zijn club Boca Juniors wil hem namelijk alleen van de hand doen als ze een vervanger voor hem hebben.

Wat dat betreft heeft Boca volgens diverse grote media uit Argentinië, waaronder TyC Sports en Super Deportivo, een flinke tegenvaller geslikt. Men was in onderhandeling met de achterhoedespeler Carlos Izquierdoz van Santos Laguna, maar die wordt vermoedelijk aan zijn contract gehouden. De Mexicaanse club gaat Néstor Aurojo al aan het Spaanse Celta de Vigo verkopen en wil niet twee centrumverdedigers verliezen. Dat betekent dus dat Boca op zoek moet naar een nieuwe optie.

En dat levert dus weer vertraging op als het gaat om de transfer van Magallán naar de Johan Cruijff ArenA. Het is niet heel onwaarschijnlijk dat directeur spelerszaken Marc Overmars binnenkort zegt: genoeg is genoeg. Ajax wordt al aan Juan Foyth van Tottenham Hotspur gelinkt, waarnaast Timothy Fosu-Mensah van Manchester United mogelijk óók een optie is.