Mocht Phillip Cocu besluiten de overstap te maken van PSV naar Fenerbahce dan krijgt hij de mogelijkheid om een sterspeler uit de Eredivisie met hem mee te nemen.

Diverse media in Turkije berichten namelijk dat Fenerbahçe zijn pijlen heeft gericht op een deal met Ajax voor Hakim Ziyech. Het is de vraag hoe de grootmacht uit Istanbul dit bewerkstelligen, maar vermoedelijk wordt er een behoorlijk transferpotje vrijgemaakt aan de Bosporus. Desondanks lijkt de Marokkaanse international, die gisteren in extremis met 1-0 ten onder ging tegen Iran, onhaalbaar voor Fener. Directeur spelerszaken Marc Overmars vraagt immers een bedrag van meer dan 40 miljoen euro voor zijn diensten.

Fenerbahçe zou geld vrij willen maken voor de komst van Ziyech door de aanvallende middenvelder Giuliano te verkopen. Op zichzelf is dit al opvallend, want een jaartje geleden kwam de technisch begaafde Braziliaan nog over van het Russische Zenit Sint-Petersburg…