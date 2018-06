0 SHARES Delen Tweet

In navolging van Bilal Basacikoglu (Kayserispor) dreigt er weer een Feyenoorder te vertrekken uit de Kuip. Olympique Marseille is namelijk in de markt voor Renato Tapia. Dit weet het medium Le Phocéen te melden.

De Franse interesse is niet nieuw. In januari werd de Feyenoorder ook al gelinkt aan Marseille en werd er zelfs gesproken over een miljoenenbod, maar mogelijk lonkt deze zomer een nieuwe kans.