0 SHARES Delen Tweet

Ajax zal vanavond een persconferentie beleggen aangaande de situatie rondom Abdelhak Nouri. Dit weel clubwatcher Mike Verweij te melden via Twitter.

Volgens Verweij is er ‘nieuwe informatie’ binnengekomen over de situatie van Nouri. De middenvelder kreeg tijdens de oefencampagne van een jaar geleden een hartstilstand en hield daar blijvende en ernstige hersenschade aan over. Sindsdien is er sprake van intensieve zorg.