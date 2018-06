0 SHARES Delen Tweet

PSV kan zich opmaken voor de jackpot voor Hirving Lozano. De Mexicaanse vleugelflitser maakt momenteel furore op het WK en hij lijkt zich op te maken voor een zomerse transfer. Hij zou echter een voorkeur hebben voor de Premier League.

Volgens het Spaanse medium Don Balón heeft hij FC Barcelona en Real Madrid te verstaan gegeven dat hij naar Manchester City wil verhuizen. Ergens is dat natuurlijk behoorlijk verrassend, maar aan de andere kant werd Lozano in het verleden ook al aan de Citizens gelinkt. Toen PSV zich meldde bij Pachuca CF voor de vleugelspits leek hij aanvankelijk te duur voor de Eindhovenaren en was er eventjes sprake van een deal waarbij de Engelsen hem zouden betalen.

Naar verluidt hinkt Lozano een beetje op twee gedachten: aan de ene kant wil hij zich volledig focussen op het WK met Mexico, maar aan de andere kant zijn de transfergeruchten dusdanig interessant dat er toch wordt gewerkt aan een vertrek uit het Philips Stadion. Komt City daadwerkelijk op de proppen met een megabod (50 miljoen euro of meer), dan is de buitenspeler vermoedelijk onhoudbaar voor de landskampioen van de Eredivisie.