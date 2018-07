0 SHARES Delen Tweet

Atalanta Bergamo heeft bij Feyenoord geinformeerd naar Nicolai Jorgensen. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

Hoe concreet de Europa League deelnemer is, is onduidelijk. Voor Feyenoord is het de vraag of Jørgensen nog terug zal keren in Rotterdam. De clubs staan voor de Deen echter niet in de rij nadat hij op het WK geen indruk wist te maken.