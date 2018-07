0 SHARES Delen Tweet

PSV heeft diep in de buidel getast deze zomer om Denzel Dumfries over te nemen van SC Heerenveen. Er werd maar liefst zes miljoen euro voor hem betaald. De rechtsback voelt zich thuis in Eindhoven, alleen moest hij wel wennen aan het hogere niveau.

“Misschien hoor je dat van meer nieuwelingen, maar het is bij PSV weer net wat professioneler. Er is meer begeleidende staf en een aantal jongere talenten die bij de training meedoet, laat zien dat ze ook al op een hoog niveau zitten. Dat de trainingen intensief en lang zijn? Ja. Maar ook in Heerenveen wordt hard gewerkt, dus dat is niet direct een enorm verschil. Het gaat hier allemaal wat sneller op het veld en de trainingen zijn anders ingevuld en daar moet je in mee.”

Het duurde lang voor PSV en SC Heerenveen een akkoord bereikten over Dumfries, maar de rechtsback maakte zich daar nooit zorgen over. Al in april bezocht hij de wedstrijd tussen PSV en Ajax. Hij wist zeker dat hij naar het Philips Stadion zou verkassen. “Voor de buitenwacht was het misschien niet helemaal duidelijk, maar ik was al snel overtuigd van PSV en dat hier mijn toekomst zou liggen. Ik had van spelers bij Jong Oranje al een beetje gehoord hoe het eraan toe gaat. Het is denk ik iets rustiger dan bij de andere topclubs in Nederland, maar toch moet er op topniveau gepresteerd worden.”

Dumfries voelde zich al snel thuis bij de kampioen van Nederland. “De nodige spelers kende ik al goed. Spelers als Steven Bergwijn, Pablo Rosario en Bart Ramselaar kende ik al via Jong Oranje en het is een voordeel dat ik ze als voetballer en mens al heb meegemaakt. Het klikte wel. Daardoor voelt niet alles als compleet nieuw”, aldus de back, die ook met Jetro Willems sprak. “Ik hoop hetzelfde te kunnen presteren. Dat hij op zijn vrije dag naar PSV is gekomen om iedereen voor de wedstrijd tegen Ajax succes te wensen, vind ik mooi. Hij is trots op deze club.”