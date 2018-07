0 SHARES Delen Tweet

In het succesjaar 2017 werd Feyenoord kampioen van Nederland. Het seizoen daarop was minder goed maar toch werd de beker gewonnen. De vraag is nu of de formatie van Giovanni van Bronckhorst dit seizoen wél meedoet om de hoogste plekken.

"Hoewel bij Feyenoord veel bij het oude is gebleven, wil de club dit seizoen langer meespelen om de titel. Het wordt een ogenschijnlijk zware opgave nu Ajax en PSV wel aan kwaliteit hebben gewonnen", zo concludeert De Volkskrant. "Wil de ploeg van Van Bronckhorst een serieuze gooi doen naar het tweede kampioenschap in drie jaar tijd, dan mag het niet zo afhankelijk zijn van Berghuis en Van Persie."

Berghuis is echter gelinkt aan een transfer, terwijl de fitheid van Van Persie de sleutel zal vormen. “De eerste tekenen zijn goed: in de voorbereiding speelde hij elke wedstrijd minimaal een uur mee. Tegen Levante wordt hij na 75 minuten onder luid applaus naar de kant gehaald. Met de steekpass op Berghuis onderstreept hij nog maar eens dat het met de klasse wel goed zit. In Rotterdam bidden ze zo langzamerhand dat de spits fit blijft.”