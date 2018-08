0 SHARES Delen Tweet

Kasper Dolberg kende twee seizoenen geleden zijn definitieve doorbraak bij Ajax. De spits schitterde en zelfs AS Monaco wilde hem kopen en had daar maar liefst 55 miljoen euro voor over. Afgelopen seizoen kende de jonge Deen een terugval.

Op dit moment zit de nog altijd jonge goalgetter dan ook niet op een transfer te wachten, zo vertelt hij aan Voetbal International. “Een vertrek bij Ajax gaat deze zomer zeker niet gebeuren. Ik wil hier blijven, presteren, de mensen weer iets moois laten zien. Daarom ben ik ook totaal niet bezig met de transferperiode, van mij mag het 1 september zijn. Ik heb ook geen recht van spreken na afgelopen jaar, het is prima zo. Mijn toekomst ligt de komende tijd zeker in Amsterdam.”

De spits voelt zich goed in onze hoofdstad. “Amsterdam geeft me een fijn gevoel. Ik ga geregeld naar het centrum van de stad, om gewoon wat te wandelen, of te shoppen. Mensen om me heen, die drukte voelt oké, er hangt altijd wel een leuke sfeer. Het klinkt allemaal een beetje tegenstrijdig zolang ik niet wekelijks speel en scoor, maar ik heb het gewoon prima hier. Nu het voetballen nog en alles klopt. Dat doel ligt voor mij dit seizoen klaar. Het moet nu gebeuren. Ik heb lang genoeg moeten toekijken.”