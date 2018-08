0 SHARES Delen Tweet

Sinds de komst van Luis Manuel Orejuela naar Ajax heeft hij zich nog niet kunnen bewijzen. De speler lijkt niet goed genoeg te zijn om het niveau van Ajax aan te tikken.

De rechtsback heeft in Amsterdam aangegeven dat hij niet langer bij de beloften wil spelen, waarop de directie in de Johan Cruijff ArenA naar verluidt besloten heeft dat de vleugelverdediger verkocht of verhuurd mag worden. Volgens de laatste informatie uit het thuisland van Orejuela heeft de Eredivisie-topclub echter nog helemaal geen aanbiedingen binnengekregen.

De back werd voor ongeveer 3,5 miljoen euro vastgelegd, maar dat gaat Ajax nooit meer terugverdienen. Een terugkeer naar Colombia lijkt nog de meest logische optie voor Orejuela, waarbij zijn oude club Deportivo Cali om de hoek komt kijken. Ook die ploeg heeft echter nog geen contact opgenomen met directeur spelerszaken Marc Overmars.