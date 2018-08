0 SHARES Delen Tweet

PSV-speler Ramon Pascal Lundqvist wil vertrekken. Hij wil aan speelminuten komen en in Eindhoven zit dat er niet in.

Lundqvist is inmiddels 21 en vindt het hoog tijd om aan spelen toe te komen. Vorig seizoen lukte dat bij PSV niet door een zware blessure. Inmiddels heeft onder meer PEC Zwolle serieuze belangstelling voor de Zweed. “Ik wil gewoon spelen en ergens minuten maken. Dat is alles wat ik zoek. Of dat nou in Zweden, Duitsland of Nederland is. Ik wil gewoon spelen. Ik houd alle deuren open en zie wel wat er gebeurt.”

“Als de juiste club niet komt, blijf ik bij PSV. Zolang ik hier speel, doe ik alles voor het team en voor de club”, aldus Lundqvist in gesprek met Fotbollskanalen. De aanvallende middenvelder heeft nog altijd hoge verwachtingen van zichzelf. “Mijn doel is om in de Europese top te spelen. Ik voel dat ik dat in me heb. Hoe ik daar kom, maakt me niet uit. In deze situatie is het het meest realistisch als ik van club verwissel.”