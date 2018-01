1 SHARES Delen Tweet

Terence Kongolo vertrok afgelopen zomer naar het Franse AS Monaco. Naast Kongolo had er nog een speler van Feyenoord de overstap kunnen maken. Ze hadden namelijk in een eerder stadium ook interesse in Sven van Beek.

“Ik had nu bij AS Monaco kunnen zitten, als ik niet tegen AZ twee jaar geleden mijn slechtste wedstrijd aller tijden zou hebben gespeeld. Die transfer was min of meer rond, het zat in mijn hoofd. Ik was er te veel mee bezig en het ketste af. Eigen schuld, ik had het wel willen meemaken. Maar nu denk ik dat het goed is dat ik niet ben gegaan. Als ik deze blessure in Monaco had moeten overwinnen, was ik doodongelukkig geweest. Misschien gebeurt alles wel met een reden”, vertelt Van Beek in de Voetbal International.