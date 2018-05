0 SHARES Delen Tweet

Of Michel Vorm volgend seizoen nog onder contract staat bij Tottenham Hotspur is nog maar de vraag. De club heeft een optie om zijn contract met een seizoen te verlengen, maar naar verluidt kijken ze om zich heen.

Boulevardkrant The Daily Mirror weet dat ‘diverse clubs’ belangstelling hebben voor Vorm. Het gerucht gaat dat de voormalig keeper van Swansea City en FC Utrecht graag voor twee seizoenen wil verlengen in Londen. Wanneer Tottenham hem slecht een éénjarig contract aanbiedt, gaat de voorkeur van Vorm blijkbaar uit naar een nieuw avontuur. In januari schreef Voetbal International dat Feyenoord een oogje heeft op de sluitpost.

Spurs kijkt in ieder geval al naar alternatieven voor de dertiger, zo lijkt het. Alex McCarthy staat volgens The Mirror op het lijstje van de nummer drie van de Premier League. De 28-jarige goalie deed het afgelopen seizoen prima bij Southampton, dat zich ternauwernood wist te handhaven in de Premier League.

Arsenal, Liverpool en promovendus Wolverhampton Wanderers worden ook gelinkt aan McCarthy.