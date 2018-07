0 SHARES Delen Tweet

Robin van Persie is tevreden bij Feyenoord. Hij geeft zijn werkgever een pluim voor het gevoerde beleid. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

De voormalige speler van onder meer Manchester United en Fenerbahçe zegt namelijk: “Ik heb in de laatste jaren wel negen trainers gehad. Die hadden allemaal hun ideeën hoe je een seizoen moest opbouwen. Het is bij Feyenoord geen sprint, maar een marathon. Dat voelt echt goed. Ik heb het ook anders meegemaakt. Dat ik in de ochtenduren moest trainen, dan anderhalf uur in het krachthonk en in de namiddag nog een keer volle bak twee uur naar buiten. Dan ben je helemaal gesloopt en dat ritme hield ik dag na dag aan. Dat je na een paar dagen echt denkt: wat zijn we allemaal aan het doen? Voor inspraak was bij veel clubs geen enkele ruimte.”

Van Persie trekt een vergelijking: “Onder David Moyes bij Manchester United was het ook loodzwaar. Ik was toen erg blij dat ik iets later mocht aansluiten. Ik hoorde van mijn ploeggenoten al dat ze op dag 1 vijftien sprints van honderd meter moesten maken. Ik zeg niet dat het per se slecht is, want ook Moyes liep al een tijdje mee in de top. Het is een manier, maar deze manier bevalt me meer.”